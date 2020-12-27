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Петербург снова показывает самую высокую смертность от коронавируса в стране

В летальную статистику по коронавирусу в Петербурге за последние сутки попали 74 человека. Об этом сообщает оперштаб 27 декабря.

Всего в российских регионах скончались 552 человека. Петербург по-прежнему удерживает лидерство. На втором месте — Москва, где зафиксировано 73 летальных исхода, затем идёт Ростовская область (22 умерших).

За весь период пандемии в Петербурге скончались 7378 пациентов с коронавирусом, в России — 54 778.

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