Петербург снова показывает самую высокую смертность от коронавируса в стране

В летальную статистику по коронавирусу в Петербурге за последние сутки попали 74 человека. Об этом сообщает оперштаб 27 декабря.



Всего в российских регионах скончались 552 человека. Петербург по-прежнему удерживает лидерство. На втором месте — Москва, где зафиксировано 73 летальных исхода, затем идёт Ростовская область (22 умерших).

За весь период пандемии в Петербурге скончались 7378 пациентов с коронавирусом, в России — 54 778.