В Лондоне начались испытания «Штормового охотника» для быстрого иммунитета от COVID-19

В лондонском университетском колледже ученые приступили к испытаниям препарата, который будет в течение нескольких дней формировать иммунитет к коронавирусу. Об этом 27 декабря пишет РИА «Новости».



Инъекцию Storm Chaser («Штормового охотника») сделали 10 участникам испытаний, которые ранее подвергались воздействию «короны» в медучреждениях, студенческих общежитиях или дома. Иммунный ответ должен возникнуть уже через несколько дней. Ученые надеются, что в случае если испытания пройдут успешно и препарат будет одобрен, то в широком доступе он может оказаться в марте — апреле 2021 года.