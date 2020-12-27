В Лондоне начались испытания «Штормового охотника» для быстрого иммунитета от COVID-19

В лондонском университетском колледже ученые приступили к испытаниям препарата, который будет в течение нескольких дней формировать иммунитет к коронавирусу. Об этом 27 декабря пишет РИА «Новости».
Инъекцию Storm Chaser («Штормового охотника») сделали 10 участникам испытаний, которые ранее подвергались воздействию «короны» в медучреждениях, студенческих общежитиях или дома. Иммунный ответ должен возникнуть уже через несколько дней. Ученые надеются, что в случае если испытания пройдут успешно и препарат будет одобрен, то в широком доступе он может оказаться в марте — апреле 2021 года.
Предполагается, что «Штормовой охотник» поможет предотвращать распространение COVID-19 в больницах, среди студентов и в домах престарелых, а также среди «контактных» пациентов, чтобы они не заразились. Препарат должен будет защищать от «короны» на срок от 6 месяцев до 1 года.
Препарат разработан University College London Hospital (UCLH) и фармацевтической компанией AstraZeneca.