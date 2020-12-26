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В Москве проверяющие нашли в баре тайную комнату. Там курили и веселились сидя друг у друга на коленках

Рейды по барам, которые в ночное время должны быть закрыты из-за пандемии, привели проверяющих к столичному заведению с тайной комнатой. Владельцы заперли своих клиентов от полиции и чиновников.

О результатах рейда 26 декабря пишет «Интерфакс». Сотрудники Объединенной административно-технической инспекции Москвы и полиция по сообщению о нарушении приехали в бар Mendeleev на Петровке. Сперва персонал бара отказался открывать основную дверь и ломать ее пришлось с помощью кувалды. Внутри оказалось пусто и темно, но проверяющие точно знали, что где-то гости есть. Под угрозой задержания охрана заведения все же открыла одну из дверей, за которой оказались порядка 70 человек. Они выпивали и курили, а так как места в тесном помещении всем не хватало, некоторые сидели друг у друга на коленках.

Уведомления о нарушениях направят в Роспотребнадзор и противопожарные органы. Заведению грозит серьезный штраф или приостановка деятельности.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Mendeleev – один из закрытых таинственных московских баров «для своих». На улице нельзя найти яркой рекламной вывески, а вход располагается за черной портьерой в небольшой лапшичной Lucky Noodles.
В «Менделееве», прежде всего, заслуживают внимания коктейли, приготовленные преимущественно на абсенте. Цена каждого напитка – 450-650 рублей. Абсент - любимый напиток Хэмингуэя. В Европе длительное время был запрещён. Причина - массовое убийствво, совершенное после употребления этого напитка во Франции в начале 20Века. От него сносит мозг, особенно женщинам.
hal9000
Причем тут Менделеев??..как он вообще связан с барной жизнью???
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