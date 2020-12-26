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Правительство утвердило правила, по которым IT-компаниям выделят 750 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии IT-компаниям. В ближайшие три года их поддержат суммой в 750 млн рублей.

О подписании документа 26 декабря сообщается на сайте правительства. Поддержать планируется разработчиков, которые занимаются инновационными проектами в сфере информационных технологий, им предлагается помощь с выводом их продукции на внутренний рынок. «С 2021 по 2023 год на эти цели будет направлено 750 млн рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете», — добавляет пресс-служба правительства.

Поддержать подобные стартапы велел Владимир Путин. Речь идет о новых налоговых режимах, программах по стимулированию спроса, развитии государственно-частного партнёрства и расширении кадровой базы.

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Комментарии (1)

dimas062
На всю страну по 250 млн в год - так мы точно станем ведущей IT-державой. Сколько там отделочники кукурузины за безделье в год получали?
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