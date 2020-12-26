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Премию имени Сергея Курёхина вручили у виртуального здания

Премию имени Сергея Курёхина в сфере современного искусства 26 декабря вручили в Петербурге. Гран-при «Поп-механика» получил Николай Хамов и коллектив Инженерного театра АXE за уличный спектакль «FAUST. LABOR». Из-за пандемии коронавируса церемония объявления победителей проходила в онлайн-формате: на экранах у зрителей и претендентов конкурса выросла 3D-модель реконструируемого здания Центра Сергея Курёхина на Васильевском острове, а перед ним — экран с высвечивающимся именами лауреатов.

Награду в номинации «Лучший медиаобъект» получила интерактивная инсталляция, составленная из лифтовых шахт, «Город ноль» арт-группы «Куда бегут собаки» из Екатеринбурга. Обладателем специального приза Французского института в этом году стал Владимир Абих и проект «Thousands of Poetry Hide», а победителем номинации Science Art Project, впервые учрежденной в этом году, — мультимедийная работа художника Дмитрия Морозова под псевдонимом «::vtol::» «Гость». Этот проект автор посвятил Сихотэ-Алинскому метеориту, упавшему на Дальнем Востоке в 1947 году. По замыслу создателя, инсталляция при помощи звука и других средств моделирует момент падения метеорита на Землю.

Ирина Актуганова и Анна Аполлонова с выставкой «Новая Антропология» — победители в номинации «Лучший кураторский проект». Эту экспозицию они расположили в Старой лаборатории музея Института физиологии имени И. П. Павлова.

«Лучшим произведением визуального искусства» жюри признало «Транскодер. До и после медиа в абстракции» Ольги Тобрелутс, самым выдающимся текстом о современном искусстве — «Метамодерн в музыке и вокруг неё» Настасьи Хрущевой. В этой книге автор рассматривала академическую музыку последних десятилетий через концепцию метамодерна.

Художник Красил Макар, который позиционирует себя как мастера, возрождающего традицию «красильного дела» и обращается к урало-сибирской художественной росписи, назвали победителем в номинации «Искусство в общественном пространстве». Победу ему принесли проекты 2017 — 2019 года.

Баянист Егор Забелов, занимающийся экспериментальной музыкой, стал обладателем награды в номинации «SKIF».

Премия имя Сергея Курёхина была в 2009 году учреждена Фондом и Центром современного искусства им. Сергея Курёхина. Впервые лучших художников награждали в 2010 году. Локации меняются ежегодно. Из церемонии делают целое шоу: в 2019 году на глазах у зрителей сожгли рояль, а победителей запирали в гигантской голове на сцене.

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