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Соболь за 16 часов допросили пять раз и устроили очную ставку с тещей химика из группы отравителей Навального

Пять допросов, восемь экспертиз и шесть следователей. Соболь рассказала правозащитникам, что с ней делали после задержания.

Любовь Соболь в изоляторе временного содержания на Петровке навестили правозащитники. Как рассказала 26 декабря в «Фейсбуке» член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, в камере на три человека у нее две соседки-женщины. Она сравнила изолятор с детским лагерем из 80-х годов. Привезли ее туда около часа ночи. За день с ней было проведено пять допросов, к десяти вечера ее повезли на очную ставку с тещей сотрудника ФСБ Кудрявцева — якобы Соболь оттолкнула женщину и таким образом незаконно проникла в квартиру. По делу назначили 8 экспертиз, в том числе ДНК. Трудятся над делом Соболь 5 следователей.

Сотрудницу ФБК (фонд признан иноагентом) задержали накануне утром, у нее дома прошел обыск. Позже стало известно, что в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище с применением насилия. Поводом стало то, что она и другие сотрудники фонда позвонили в дверь сотрудника ФСБ Кудрявцева. Он не открыл дверь. Кудрявцеву незадолго до этого звонил Алексей Навальный. Он представился помощником председателя Совета безопасности Патрушева и расспросил его про свое же отравление. Кудрявцев рассказал, как он и его коллеги обрабатывали трусы Навального, чтобы на них не осталось следов отравляющего вещества.

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Комментарии (56)

264736351
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Заранее большое человеческое спасибо.
vitor
Это точно была тёща отравителя, она призналась?
Postman
Навальный размазал все ФСБ, просто унизил их так как никто не унижал, вот они и мстят.
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