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Самоуправство с фаллоимитатором. После стычки бывших бизнес-партнёров по такси возбуждено уголовное дело

После жаркой сцены выбивания долгов с помощью фаллоимитатора в квартире в Шушарах полиция возбудила уголовное дело. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 26 декабря.

Производство возбудили накануне по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). Как ранее писала «Фонтанка», полиции Адмиралтейского района пришлось разбираться в непростой ситуации раздела бизнес-рисков между двумя жителями Петербурга, пожелавшими зарабатывать на такси. Когда пандемия обрушила планы, бизнесвумен делегировала бойфренду выбить 5 млн из партнера, он поработал фаллоимитатором, но попал в больницу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

bombaleilo
Где деньги Лебовски:)
Skazochny
Бойфрен очко себе порвал?
Ivan Topor
Это уже было в "Карты, деньги, два ствола"!
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