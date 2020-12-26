Набиуллина рассказала Шнурову о своих брошках

Брошки, которые Набиуллина надевала на пресс-конференции, действительно имеют смысл, но иногда его интерпретируют слишком широко. Об этом глава Центробанка рассказала продюсеру Шнурову.

Набиуллина пришла в предновогодний эфир с Сергеем Шнуровым на канале RTVI 26 декабря. Пока они готовили оливье, глава ЦБ рассказала о смысле своих брошек, на которые журналисты обращали внимание на протяжении всего 2020 года. Началось все в феврале, когда Набиуллина появилась с брошкой в виде аиста. Затем она надевала брошь-неваляшку, домик, голубя, в виде латинской буквы V, подкову, знак паузы, волны и последнюю, в декабре, — снегиря.