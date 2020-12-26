Зеленому мосту в центре Петербурга после реконструкции вернули торшеры с фонарями и позолоченными декоративными элементами.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 26 декабря, рабочие прямо сейчас устанавливают торшеры на переправе.
Ремонт Зеленого моста через Мойку начался летом 2019 года. Изначально реконструкцию планировали закончить к майским праздникам, но из-за пандемии коронавируса сроки сдачи перенесли и полностью открыли мост в июле 2020 года. Контракт на капитальный ремонт моста на сумму 500 млн рублей исполнило АО «ПО «Возрождение».
В августе петербуржцы заметили мешки и мусор, скопившийся под переправой. В подрядной организации объяснили, что работы по Зеленому мосту еще не закончены, мешки с песком используются для формирования профиля дна, а мусор мог прибиться к ним, двигаясь по течению.