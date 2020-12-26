Петербург оказался в тылу у «Греты», завалившей снегом Москву. Из-за нее начнется обратный ход

Петербург 26 декабря оказался в холодной, тыловой части циклона «Грета», который накануне обрушил на Москву пятую часть месячной нормы осадков. Из-за погодного явления в городе небольшой снег, а температура воздуха пойдет «обратным ходом».
Как сообщил в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, уходящий на юго-восток циклон обеспечит Петербургу облачную погоду и небольшой снег.
В городе будет наблюдаться редкое явление — обратный ход температур. Это когда вместо обычного повышения в дневные часы температура будет понижаться. Утром в субботу температура воздуха составила -3…-5 градусов, к вечеру она опустится до -6…-8. Скорость ветра составит 3–8 м/с.