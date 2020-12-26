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Петербург оказался в тылу у «Греты», завалившей снегом Москву. Из-за нее начнется обратный ход

Петербург 26 декабря оказался в холодной, тыловой части циклона «Грета», который накануне обрушил на Москву пятую часть месячной нормы осадков. Из-за погодного явления в городе небольшой снег, а температура воздуха пойдет «обратным ходом».

Как сообщил в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, уходящий на юго-восток циклон обеспечит Петербургу облачную погоду и небольшой снег.

В городе будет наблюдаться редкое явление — обратный ход температур. Это когда вместо обычного повышения в дневные часы температура будет понижаться. Утром в субботу температура воздуха составила -3…-5 градусов, к вечеру она опустится до -6…-8. Скорость ветра составит 3–8 м/с.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

avtech
к сожалению как в прошлом году чистоты не будет, опять льют эту погань на дороги в не мерянных количествах
bash
Да что вы ноете?
Чудесно в городе, и дороги (не все) пока соплями залить не успели!
И почищено все более-менее. Друзья, хватит ныть, чудо, а не погодка! Радуйтесь зиме!
Skazochny
ЖКХ все в церкви, ставят свечки, чтобы расстаяло быстрее
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