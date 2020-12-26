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Биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше $25 тыс.

Курс биткоина достиг нового исторического максимума, превысив в моменте отметку в $25 тыс.

Как сообщает портал CoinDesk 26 декабря, около 06:37 мск. цена биткоина поднялась до $25,005 тыс., откатившись после этого к отметке $24,971 тыс. Таким образом, криптовалюта за день подорожала на 6,28%.

К полудню, по данным биржи Binance, биткоин торгуется уже по $24,920 тыс. (+5,23%)

С начала года биткоин подорожал более чем на 240%. Он начинал 2020 год с отметки $7,2 тыс. Рост криптовалюты ускорился к концу года на фоне благоприятных новостей. Например, платежная система PayPal объявила, что с 11 ноября предоставит клиентам в США возможность покупать, хранить и продавать криптовалюты. В середине декабря инвестфонд Ruffer и американская компания MassMutual сообщили о вложениях в биткоин.

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