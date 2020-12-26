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Петербург удерживает лидерство в статистике по смертям от COVID-19. Скончались ещё 82 человека

В летальную статистику по коронавирусу в Петербурге попали ещё 82 человека. Об этом сообщает оперштаб 26 декабря.

Всего в российских регионах за последние сутки скончались 567 пациентов с коронавирусом. Больше всего летальных исходов, как и накануне, зафиксировано в Петербурге, на втором месте — Москва, где скончались 77 человек. Замыкают тройку лидеров Ростовская область и Красноярский край, в этих регионах зафиксировано по 21 смерти.

За весь период пандемии в Петербурге умерли от коронавируса 7304 человека, в России — 54 226 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Petr_SPb
По приказу минздрава №1288н от 04.12.2020 тестировать будут с сегодняшнего дня меньше, поэтому заболеваемость, разумеется, резко снизится, да и смертность от ковида тоже станет ниже.
1691
До НГ будет " стабилизация" , а после праздников- полной карантин
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