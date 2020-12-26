Петербург удерживает лидерство в статистике по смертям от COVID-19. Скончались ещё 82 человека

В летальную статистику по коронавирусу в Петербурге попали ещё 82 человека. Об этом сообщает оперштаб 26 декабря.



Всего в российских регионах за последние сутки скончались 567 пациентов с коронавирусом. Больше всего летальных исходов, как и накануне, зафиксировано в Петербурге, на втором месте — Москва, где скончались 77 человек. Замыкают тройку лидеров Ростовская область и Красноярский край, в этих регионах зафиксировано по 21 смерти.

За весь период пандемии в Петербурге умерли от коронавируса 7304 человека, в России — 54 226 человек.