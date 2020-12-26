Статистика заболевших коронавирусом в Петербурге не выходит из «спячки». По стране общая цифра перевалила за три миллиона

За сутки 26 декабря в России положительный тест на ковид получили почти 30 тысяч человек, общая цифра стала больше трех миллионов больных. В Петербурге суточные показатели в декабре практически не меняются.

Оперативный штаб по борьбе с ковидом предоставил цифры: 29 258 новых случаев и 3 021 964 всего. В Северной столице прирост 3 755 случаев. Как минимум с начала декабря суточная статистика близка к этим цифрам. Всего в городе 223 336 зараженных, 133 111 из них поправились.