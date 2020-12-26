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Статистика заболевших коронавирусом в Петербурге не выходит из «спячки». По стране общая цифра перевалила за три миллиона

За сутки 26 декабря в России положительный тест на ковид получили почти 30 тысяч человек, общая цифра стала больше трех миллионов больных. В Петербурге суточные показатели в декабре практически не меняются.

Оперативный штаб по борьбе с ковидом предоставил цифры: 29 258 новых случаев и 3 021 964 всего. В Северной столице прирост 3 755 случаев. Как минимум с начала декабря суточная статистика близка к этим цифрам. Всего в городе 223 336 зараженных, 133 111 из них поправились.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

lsa377
Глядя на ровненькое "плато" количества заболевших в день сложно избавиться от подозрения, что имеет место одно из двух: или медики города получили команду не фиксировать больше чем надо, или (что кажется более вероятным) система здравоохранения города достигла пика своей физической "пропускной способности" и больше заболевших регистрировать ежедневно уже просто не в состоянии.
За первый вариант говорят некоторые "обалденные истории" от знакомых из соседних регионов, где можно с температурой 39 и 15% поражения лёгких просидеть 3-4 часа в очереди к врачу и в итоге получить не направление на тест ПЦР, а назначение антибиотиков и "путёвку" обратно домой. Ну, в самом деле COVID - это же вирус. Значит с медицинской точки зрения ОРВИ в этом случае - тоже "валидный" диагноз. Главное - не нагнетать.
За второе слишком ровный в последний дни график, демонстрирующий некий явный "потолок".
260871131
А как это, госпитализаций больше, летальность первая по стране а заражаются одинаково? Тчжее болеть стали или может другое что. Врут?
Туманов
Эта эквилибристика по всей стране. В Новосибирске, например, велено в районе 170 случаев в день показывать. Показывают несколько месяцев подряд. Так что приказ ли, или "инициатива на местах"- но это повсеместно.
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