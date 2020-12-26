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БК «Зенит» сумел вырваться из Пулково. Игроки ждали запасной борт семь часов

Команда баскетбольного «Зенита» сумел вылететь на игру Единой Лиги ВТБ в Нур-Султане. Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 25 декабря, сине-бело-голубым предоставили запасной борт.

Петербургская команда улетела примерно в 23:30. В общей сложности игрокам пришлось прождать в терминале запасной борт около семи часов.

Напомним, изначально чартерный рейс был назначен на 16:20. Однако из-за неисправности шасси «Зениту» пришлось ждать самолет на замену.

Матч в Нур-Султане против местной «Астаны» запланирован на 12:00 26 декабря.

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