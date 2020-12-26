В Тамбове на два месяца арестовали подростка, который дома собирал бомбу

Суд заключил под стражу 17-летнего студента тамбовского колледжа, который, по данным следствия, планировал взорвать бомбу в одном из городских зданий.
«Ленинский районный суд Тамбова заключил подозреваемого под стражу на два месяца», — сообщила 25 декабря РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна.
Информацию о задержании юноши ранее распространила пресс-служба ФСБ. Его нашли на съемной квартире. Оттуда были изъяты «взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению».
В СК добавили, что молодой человек — студент одного из городских колледжей. Он якобы был «сторонником деструктивных субкультур» и готовился взорвать какое-то здание. Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к теракту.