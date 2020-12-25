РФС оштрафовал «Зенит» на 410 тысяч рублей за драку фанатов на стадионе в матче со «Спартаком»

Футбольный клуб «Зенит» был наказан по итогам матча 19 тура чемпионата РПЛ против «Спартак» (3:1). Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в пятницу, 25 декабря, петербургская команда была оштрафована в общей сумме на 410 тысяч рублей.
За необеспечение безопасности на «Газпром Арене», поставившее под угрозу безопасность находящихся там лиц, «Зенит» должен заплатить 100 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей — 200 тысяч рублей, за массовые нарушения зрителями антикоронавирусного регламента — 50 тысяч рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений — 60 тысяч рублей. Всего «Зенит» выплатит 410 тысяч рублей.
«Спартаку» также придётся заплатить 100 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей.
Напомним, на «Газпром Арене» задержали 14 человек, однако пока за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований на двое суток арестован https://fontanka.ru/2020/12/18/69641256/ болельщик «Спартака» Илья Фомичев, на семь — болельщики «Зенита» Сергей Попов и Владимир Фурман, еще один фанат сине-бело-голубых Сергей Исаев — на 10 дней.
Драка между болельщиками произошла в самом начале матча. Разнимать ее участников бросились стюарды, сотрудники полиции и росгвардейцы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Лица, которым суждено стать подозреваемыми, устанавливаются.