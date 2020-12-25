РФС оштрафовал «Зенит» на 410 тысяч рублей за драку фанатов на стадионе в матче со «Спартаком»

Футбольный клуб «Зенит» был наказан по итогам матча 19 тура чемпионата РПЛ против «Спартак» (3:1). Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в пятницу, 25 декабря, петербургская команда была оштрафована в общей сумме на 410 тысяч рублей.



За необеспечение безопасности на «Газпром Арене», поставившее под угрозу безопасность находящихся там лиц, «Зенит» должен заплатить 100 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей — 200 тысяч рублей, за массовые нарушения зрителями антикоронавирусного регламента — 50 тысяч рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений — 60 тысяч рублей. Всего «Зенит» выплатит 410 тысяч рублей.