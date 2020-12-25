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В Петербурге пешеходы убегали от неуправляемых машин. Погоня попала на видео

В Петербурге автомобили после столкновения вынесло на тротуар. Пешеходам пришлось побегать.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 декабря на перекрестке улиц Возрождения и Маршала Говорова столкнулись «Хонда» и «Дэу». Водители потеряли контроль, машины понесло на тротуар.

«Фонтанка.ру»

В группе «ДТП и ЧП» очевидцы отмечают, что ехавшей прямо «Хонде» горел зеленый. Водитель «Дэу» тоже видел разрешающий сигнал, но в виде стрелки, и ему бы следовало уступить дорогу. В группе представлены фотопоследствия.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По словам очевидцев, пострадал водитель «Дэу».

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Комментарии (1)

lamer
С Говорова - на Возрождение левая стрелка под основной красных. Поворачиватель - дэбилл. Следующий за ним - аутист.
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