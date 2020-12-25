На острове Занзибар в Танзании, что стал новой туристической меккой для россиян в период пандемии, частично обрушилось здание Национального музея истории и культуры Бейт-эль-Айджаиб. В народе его называют Домом чудес.

О происшествии 25 декабря пишет РБК со ссылкой на туристку Алёну Прохоренко, которая в момент обрушения находилась рядом на экскурсии. «Мы поехали на экскурсию. Должны были посетить, в том числе, Дом чудес — это в каком-то смысле символ Занзибара, большое красивое здание с башней. Подходя, услышали грохот. Был громкий звук, как от сноса, после чего образовалось облако пыли, и стало понятно, что башни и половины здания нет», — объяснила туристка.