«Всё это помогает кому-то». Невский район опубликовал отчет саентологов о работе волонтеров в пандемию

Администрация Невского района Петербурга опубликовала отчет саентологического движения о работе волонтеров в пандемию. Документ появился на официальном сайте в начале декабря.
Как говорится в докладе, волонтеры-саентологи помогали пожилым людям в разных городах России.
«Для волонтёров существовали строгие правила: не входить в квартиры и общаться с пожилыми людьми на расстоянии минимум полутора метров. При этом те очень хотели отблагодарить волонтёров за помощь. Бывало, бросали им шоколадку из окна или совали в руки волонтёрам пирожки и быстро захлопывали дверь, чтобы волонтёры не успели отказаться», — отмечают авторы отчета.
Работу волонтеров-саентологов, говорится в докладе, заметили на разных уровнях: например, за работу с коронавирусной инфекцией троих саентологов наградили медалью Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
«Саентологи России будут продолжать оказывать помощь обществу», — обещают составители отчета.
Интересно, что во время пандемии саентологов не только награждали, но и обыскивали. Так, в июле оперативники пришли в многоквартирный коттедж в Красносельском районе, строительством которого занималось ликвидированное в 2015 году Потребительское общество развития производства «Свой дом». Общество фигурирует в уголовном деле против компании «Союз долевого строительства», подконтрольного «Саентологической церкви Санкт-Петербурга». Организация занималась продажей квартир в новых домах в Ленобласти. Однако ни одна стройка завершена не была. Весной этого года за продажу мифического жилья была осуждена представитель саентологической церкви в Петербурге Екатерина Заборских. Двумя приговорами ей назначили 8,5 года реального срока за мошенничество более чем на 166 млн рублей.