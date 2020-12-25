Хоккеист Радулов утверждает, что российский банк обманул его на 1,5 млрд рублей

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Даллас Старз» Александр Радулов был обманут одним из отечественных банков. Об этом 25 декабря сообщил телеканал «360» со ссылкой на адвоката хоккеиста Сергея Ташкова.



Юрист утверждает, что Радулов переводил свою зарплату в один из российских банков, у которого отозвали лицензию. Проблема вскрылась, когда в 2020 году хоккеист приехал в Россию и начал разбираться с собственными финансами.



«Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой (вклад). У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей», — подчеркнул адвокат Ташков.

