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Семилетний мальчик просил у Путина акции «Газпрома» или «Роснефти». Ему выдали термокружку и портрет президента

Семилетнему школьнику из Киргизии Рустаму Ташматову, который просил у Путина на Новый год акции «Газпрома» или «Роснефти», пришел подарок из Кремля. Об этом 25 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Россотрудничества.

Торжественная церемония вручения прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. Но акции нефтегазовых компаний школьнику не достались.

«В свете софитов и под прицелом телекамер Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, портрет Владимира Путина с автографом и термокружку, точно такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря», — рассказали агентству в Россотрудничестве.

Представители ведомства уже похвалили мальчика за амбициозность и понадеялись, что он сохранит интерес к нефтегазовой отрасли.

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Комментарии (12)

blackcatwhitecat
хороший мальчик... далеко пойдет
Zloi_prohozhiy
ну по одной акции могли бы подарить, их стоимость суммарно даже ниже одной термокружки. Знаю о чем говорю, сам с ними сижу))
Савва Морозов
Какие продвинутые родители в Киргизии, не то, что наши - повидаться с пандой.
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