Семилетний мальчик просил у Путина акции «Газпрома» или «Роснефти». Ему выдали термокружку и портрет президента

Семилетнему школьнику из Киргизии Рустаму Ташматову, который просил у Путина на Новый год акции «Газпрома» или «Роснефти», пришел подарок из Кремля. Об этом 25 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Россотрудничества.



Торжественная церемония вручения прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. Но акции нефтегазовых компаний школьнику не достались.



«В свете софитов и под прицелом телекамер Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, портрет Владимира Путина с автографом и термокружку, точно такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря», — рассказали агентству в Россотрудничестве.

