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Столичные росгвардейцы скрутили Бабу Ягу, укравшую мешок с подарками

Сотрудники вневедомственной охраны задержали Бабу Ягу, укравшую мешок с подарками. По такому сценарию в предновогодние дни бойцы ГУ Росгвардии по Москве отрабатывали показные занятия в усадьбе Деда Мороза, где установлена тревожная кнопка. Результаты в виде ролика опубликованы 25 декабря в Интернете.

«По легенде занятий злоумышленница, в роли которой выступила Баба Яга, проникла в московскую усадьбу Деда Мороза и похитила у него мешок с подарками. Когда волшебник заметил пропажу мешка, он нажал кнопку тревожной сигнализации. На вызов незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали злоумышленницу. Благодаря оперативным и слаженным действиям росгвардейцев похищенный мешок с игрушками был возвращен Деду Морозу», — пересказывает фабулу пресс-служба ведомства.

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Комментарии (1)

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Мороз без маски, никаких действий не предпринято, ждём дальнейшего ухудшения ситуации.
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