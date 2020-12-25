Сотрудники вневедомственной охраны задержали Бабу Ягу, укравшую мешок с подарками. По такому сценарию в предновогодние дни бойцы ГУ Росгвардии по Москве отрабатывали показные занятия в усадьбе Деда Мороза, где установлена тревожная кнопка. Результаты в виде ролика опубликованы 25 декабря в Интернете.



«По легенде занятий злоумышленница, в роли которой выступила Баба Яга, проникла в московскую усадьбу Деда Мороза и похитила у него мешок с подарками. Когда волшебник заметил пропажу мешка, он нажал кнопку тревожной сигнализации. На вызов незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали злоумышленницу. Благодаря оперативным и слаженным действиям росгвардейцев похищенный мешок с игрушками был возвращен Деду Морозу», — пересказывает фабулу пресс-служба ведомства.

