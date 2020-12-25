Для получения «детских» 5 тыс. руб. подать заявление надо до 29 декабря

Родители, которые хотели бы получить выплату на ребёнка до 8 лет в размере 5 тысяч рублей до Нового года, должны подать заявление не позднее 29 декабря. Об этом 25 декабря сообщает на своём сайте Пенсионный фонд России (ПФР).
Заявление необходимо подать в том случае, если дети появились начиная с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Например, это касается усыновителей. Кроме того, заявление нужно подавать, если указанный ранее счёт был закрыт.
Большинству семей не надо никуда обращаться и подавать заявление, поскольку деньги перечисляются Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации. Спустя неделю после объявления единовременной выплаты средства получили родители 13,5 миллиона детей до 8 лет (из них 13 миллионов — беззаявительную выплату).
«Родители, которые хотели бы получить выплату до Нового года, должны подать заявление не позднее следующего вторника, 29 декабря. Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Президент Путин 17 декабря объявил, что к Новому году семьи с детьми получат от государства по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 8 лет. Деньги могут получить, в том числе, семьи, в которых дети родились и после выхода указа.