Блокировка зарубежных сайтов и укрывание сведений о судьях и прокурорах. Сенаторы добавили новогодних «подарков»

Теперь понятие «социальная сеть» пропишут в законодательстве, реестр будет вести Роскомнадзор. Такие ресурсы, согласно одобренному закону, должны будут с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент — в том числе порнографию, данные о способах изготовления наркотиков и совершении самоубийств, рекламу интернет-казино, выражение неуважения к государству, призывы к массовым беспорядкам.

Новогодние «подарки» сенаторов не ограничились ужесточением правил проведения митингов и штрафами за оскорбления для чиновников. На пленарном заседании Совета Федерации сенаторы 25 декабря одобрили еще ряд резонансных законов.

Сенаторы также одобрили закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Роскомнадзор по согласованию с МИД России сможет частично или полностью блокировать такие ресурсы — в том числе Facebook, Twitter и YouTube.



Выдача сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военных, теперь и их близких, может быть запрещена — даже когда нет непосредственной угрозы их безопасности.



Несколько одобренных сенаторами законов касаются наказаний. Согласно принятым поправкам в кодекс об административных правонарушениях, пропаганда наркотиков и психотропных веществ в Интернете будет грозить штрафом в размере 1,5 млн рублей. Неоплата проезда по платной дороге тоже будет караться штрафом. Для водителей легковых автомобилей его размер составляет 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — 5 тысяч. До 5 лет лишения свободы теперь грозят физлицам и иностранным агентам, если их уличат в сборе данных о нацбезопасности. Такая же уголовная ответственность грозит гражданам, сотрудникам СМИ и членам незарегистрированных политических объединений, если они нарушат требования закона о деятельности иноагентов.

