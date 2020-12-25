Блокировка зарубежных сайтов и укрывание сведений о судьях и прокурорах. Сенаторы добавили новогодних «подарков»

Новогодние «подарки» сенаторов не ограничились ужесточением правил проведения митингов и штрафами за оскорбления для чиновников. На пленарном заседании Совета Федерации сенаторы 25 декабря одобрили еще ряд резонансных законов.
Теперь понятие «социальная сеть» пропишут в законодательстве, реестр будет вести Роскомнадзор. Такие ресурсы, согласно одобренному закону, должны будут с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент — в том числе порнографию, данные о способах изготовления наркотиков и совершении самоубийств, рекламу интернет-казино, выражение неуважения к государству, призывы к массовым беспорядкам.
Сенаторы также одобрили закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Роскомнадзор по согласованию с МИД России сможет частично или полностью блокировать такие ресурсы — в том числе Facebook, Twitter и YouTube.
Выдача сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военных, теперь и их близких, может быть запрещена — даже когда нет непосредственной угрозы их безопасности.
Несколько одобренных сенаторами законов касаются наказаний. Согласно принятым поправкам в кодекс об административных правонарушениях, пропаганда наркотиков и психотропных веществ в Интернете будет грозить штрафом в размере 1,5 млн рублей. Неоплата проезда по платной дороге тоже будет караться штрафом. Для водителей легковых автомобилей его размер составляет 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — 5 тысяч. До 5 лет лишения свободы теперь грозят физлицам и иностранным агентам, если их уличат в сборе данных о нацбезопасности. Такая же уголовная ответственность грозит гражданам, сотрудникам СМИ и членам незарегистрированных политических объединений, если они нарушат требования закона о деятельности иноагентов.
Зато у россиян появится право требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения из общего доступа без дополнительных условий.
Напомним, Совет Федерации 25 декабря отклонил поправки в закон о необоснованном возбуждении уголовных дел по «статье Голунова».