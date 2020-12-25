Загруженность дорог Петербурга 25 декабря продолжает расти. К половине пятого она достигла 8 баллов, что на 2–3 балла выше обычного показателя для данного времени суток.

«Восьмёрки» пробки в декабре достигали всего несколько раз: 1-го числа, 11-го (тогда была пока единственная за месяц «девятка»), 23 и 24 декабря. Во все остальные будние дни максимум составлял 7 баллов — по вечерам, кроме 14 декабря, когда загруженность остановилась на 6 баллах.

Напомним, пробки в Петербурге, как правило, растут в дни сильных осадков и при приближении крупных праздников, таких как Новый год или 8 Марта.