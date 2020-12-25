FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге уже 8 баллов. В декабре такое бывало всего четыре раза

Загруженность дорог Петербурга 25 декабря продолжает расти. К половине пятого она достигла 8 баллов, что на 2–3 балла выше обычного показателя для данного времени суток.

«Восьмёрки» пробки в декабре достигали всего несколько раз: 1-го числа, 11-го (тогда была пока единственная за месяц «девятка»), 23 и 24 декабря. Во все остальные будние дни максимум составлял 7 баллов — по вечерам, кроме 14 декабря, когда загруженность остановилась на 6 баллах.

Напомним, пробки в Петербурге, как правило, растут в дни сильных осадков и при приближении крупных праздников, таких как Новый год или 8 Марта.

В Москве, где уже к 14 часам пробки достигли 9 баллов, по-прежнему «девятка».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний