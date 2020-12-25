Водитель маршрутки в Новосибирске выгнал беременную пассажирку, чтобы она «не загораживала проход»

Об инциденте сибирячка рассказала в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн» «ВКонтакте». По ее словам, произошло это в начале одиннадцатого часа вечера 23 декабря в 18-й маршрутке на проспекте Карла Маркса. «Меня выгнали из маршрутки из-за того, что я не хотела проходить в салон... На минуту, салон полон, и я беременная на 8 месяце... На вопрос «куда я пройду со своим пузом», водитель ответил: «выходи», — написала Александра в группе, добавив, что сфотографировать номера маршрутки не смогла, так как они были залеплены снегом.

В Новосибирске водитель маршрутки выгнал вечером на мороз пассажирку на восьмом месяце беременности из-за того, что она отказалась проходить дальше в салон. Якобы женщина загораживала проход в и так заполненный автобус.

Изданию «Комсомольская правда — Новосибирск» 25 декабря женщина пояснила, что около десяти вечера она возвращалась домой с подработки в студии танцев, на улице была метель, и когда к остановке подошла маршрутка, она попыталась уехать на ней. Автобус был почти полный, и в салон было не протиснуться, поэтому Александра осталась стоять возле водителя, освобождая проход другим пассажирам.

Водитель маршрутки сказал женщине, чтобы она прошла в салон, та попыталась объяснить, что с животом она туда не протиснется, но безуспешно. «Очень грубо мне сказал: «Выйди и не загораживай проход». Я растерялась, забрала оплату и вышла», — рассказала Александра. По ее словам, следующий транспорт пришлось ждать около получаса, и она успела замерзнуть.

«Вести Новосибирск» обратились к перевозчику, обслуживающему указанный маршрут, чтобы узнать, ведется ли по факту произошедшего какая-либо проверка. Однако в компании журналистам ответили, что не знают об инциденте, и бросили трубку.