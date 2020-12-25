Метро Петербурга изменило режим работы некоторых станций из-за предновогоднего внеурочного выходного

Решение городских властей сделать 31 декабря выходным днем изменило работу нескольких станций метро перед финалом 2020 года.



Как сообщает пресс-служба городской подземки 25 декабря, рабочая суббота откроет на вход и выход станции «Площадь Александра Невского 2» и «Достоевская». Обычно в выходные дни станции доступны только как пересадочные узлы.



А вот 31 декабря вестибюли «Площади Александра Невского 2» и «Достоевской» будут закрыты для входа и выхода, так как включится график выходного дня.

