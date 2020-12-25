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Метро Петербурга изменило режим работы некоторых станций из-за предновогоднего внеурочного выходного

Решение городских властей сделать 31 декабря выходным днем изменило работу нескольких станций метро перед финалом 2020 года.

Как сообщает пресс-служба городской подземки 25 декабря, рабочая суббота откроет на вход и выход станции «Площадь Александра Невского 2» и «Достоевская». Обычно в выходные дни станции доступны только как пересадочные узлы.

А вот 31 декабря вестибюли «Площади Александра Невского 2» и «Достоевской» будут закрыты для входа и выхода, так как включится график выходного дня.

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Комментарии (1)

264734381
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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