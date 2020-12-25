«Доступ к вакцине и терапии должен быть гарантирован каждому». Папа Римский в рождественской проповеди призвал к единству в пандемию

Папа Римский Франциск провел традиционную проповедь по случаю Рождества Христова, которое католики празднуют 25 декабря. В этом году в своем обращении он призвал к единству в пандемию, сообщает Vatican News.

«Пусть Сын Божий подтолкнет к новому международному сотрудничеству тех, кто несет ответственность за политику и управление, начиная со сферы здравоохранения — так, чтобы доступ к вакцинации и терапии был гарантирован каждому. Перед лицом проблемы, не знающей границ, не нужно воздвигать препятствий. Мы все в одной лодке!» — цитирует издание понтифика.