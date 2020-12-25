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«Доступ к вакцине и терапии должен быть гарантирован каждому». Папа Римский в рождественской проповеди призвал к единству в пандемию

Папа Римский Франциск провел традиционную проповедь по случаю Рождества Христова, которое католики празднуют 25 декабря. В этом году в своем обращении он призвал к единству в пандемию, сообщает Vatican News.

«Пусть Сын Божий подтолкнет к новому международному сотрудничеству тех, кто несет ответственность за политику и управление, начиная со сферы здравоохранения — так, чтобы доступ к вакцинации и терапии был гарантирован каждому. Перед лицом проблемы, не знающей границ, не нужно воздвигать препятствий. Мы все в одной лодке!» — цитирует издание понтифика.

Также Франциск призвал к тому, чтобы все были солидарны с уязвимыми, больными, безработными людьми и теми, кто оказался в тяжелом положении из-за последствий пандемии.

Он молился о прекращении военной напряженности на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье, не обошел вниманием Нагорный Карабах. «Сын Всевышнего поддерживает стремление международного сообщества и заинтересованных стран продолжать прекращение огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных регионах Украины, чтобы продвигать идею, что диалог — это единственный путь, ведущий к миру и примирению», — отметил Франциск.

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Комментарии (3)

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Заранее большое человеческое спасибо.............
Sibir_5e4d67bbb7aea
а после укола на сколько раз меньше или больше кукушка будет куковать?
kuk-vasyusha
Отлично, это и есть план всех властей и религий отвакцинить всех по полной, перед апокалипсисом
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