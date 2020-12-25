«Доступ к вакцине и терапии должен быть гарантирован каждому». Папа Римский в рождественской проповеди призвал к единству в пандемию

Папа Римский Франциск провел традиционную проповедь по случаю Рождества Христова, которое католики празднуют 25 декабря. В этом году в своем обращении он призвал к единству в пандемию, сообщает Vatican News.
«Пусть Сын Божий подтолкнет к новому международному сотрудничеству тех, кто несет ответственность за политику и управление, начиная со сферы здравоохранения — так, чтобы доступ к вакцинации и терапии был гарантирован каждому. Перед лицом проблемы, не знающей границ, не нужно воздвигать препятствий. Мы все в одной лодке!» — цитирует издание понтифика.
Также Франциск призвал к тому, чтобы все были солидарны с уязвимыми, больными, безработными людьми и теми, кто оказался в тяжелом положении из-за последствий пандемии.
Он молился о прекращении военной напряженности на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье, не обошел вниманием Нагорный Карабах. «Сын Всевышнего поддерживает стремление международного сообщества и заинтересованных стран продолжать прекращение огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных регионах Украины, чтобы продвигать идею, что диалог — это единственный путь, ведущий к миру и примирению», — отметил Франциск.