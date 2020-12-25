Ситуация с коронавирусом в Петербурге «сложная, но контролируемая». Об этом сообщил 25 декабря губернатор Александр Беглов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным на заводе «Биокад».

По словам главы города, в начале пандемии в Северной столице было 1000 коек, теперь подготовлено 12 тысяч, с учетом федеральных стационаров. «Мы обратились, чтоб добавили 800–900 коек, такие решения были приняты», — сказал губернатор.



Город наладил лечение ковидных пациентов на дому, уточнил он. Но, по словам Беглова, коек все равно не хватает. «Мегаполис большой, пандемия есть пандемия», — отметил он. «Мы, в общем-то, держимся», — резюмировал губернатор.

