Ситуация с коронавирусом в Петербурге «сложная, но контролируемая». Об этом сообщил 25 декабря губернатор Александр Беглов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным на заводе «Биокад».
По словам главы города, в начале пандемии в Северной столице было 1000 коек, теперь подготовлено 12 тысяч, с учетом федеральных стационаров. «Мы обратились, чтоб добавили 800–900 коек, такие решения были приняты», — сказал губернатор.
Город наладил лечение ковидных пациентов на дому, уточнил он. Но, по словам Беглова, коек все равно не хватает. «Мегаполис большой, пандемия есть пандемия», — отметил он. «Мы, в общем-то, держимся», — резюмировал губернатор.
Пандемия и борьба с ней — это взаимная ответственность как власти, так и жителей, подчеркнул он. Люди должны соблюдать правила, которые предписаны Роспотребнадзором, заключил Беглов.