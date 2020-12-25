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«Мы, в общем-то, держимся». Беглов доложил Мишустину о сложной, но контролируемой ситуации с коронавирусом в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Петербурге «сложная, но контролируемая». Об этом сообщил 25 декабря губернатор Александр Беглов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным на заводе «Биокад».

автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»

По словам главы города, в начале пандемии в Северной столице было 1000 коек, теперь подготовлено 12 тысяч, с учетом федеральных стационаров. «Мы обратились, чтоб добавили 800–900 коек, такие решения были приняты», — сказал губернатор.

Город наладил лечение ковидных пациентов на дому, уточнил он. Но, по словам Беглова, коек все равно не хватает. «Мегаполис большой, пандемия есть пандемия», — отметил он. «Мы, в общем-то, держимся», — резюмировал губернатор.

Пандемия и борьба с ней — это взаимная ответственность как власти, так и жителей, подчеркнул он. Люди должны соблюдать правила, которые предписаны Роспотребнадзором, заключил Беглов.

автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

lenaF
"Наладили лечение на дому"? Уже даже не смешно.
Интересно, на какое повышение пойдет этот субъект, когда (и если) его в конце концов уберут из города? Надеюсь, в том концерне, куда его усадят получать деньги на халяву, как предыдущего губернатора, ему не дадут ничего контролировать, а иначе я этому концерну вангую быстрое и неотвратимое банкротство.
Мужской Взгляд
Просто все кто смог перенести инфекцию "на ногах" к врачам не обращались. Благо парацетамол продают без рецепта.
Lutiy
ничего не контролируется, все ходят без масок в общественных местах иза это никто никому не выписывает штрафов
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