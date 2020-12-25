Беглов закрыл петербургские детские лагеря на время зимних каникул

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в главное противоэпидемическое постановление
Как сообщает Смольный 25 декабря, изменения подготовлены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора о нецелесообразности организации детского отдыха в стационарных учреждениях Санкт-Петербурга. «В период зимних каникул порядка 6000 детей смогут отдохнуть более чем в 25 детских оздоровительных лагерях в Ленинградской области», — говорится в сообщении.
С 25 декабря в Петербурге вступили в силу новые отложенные ограничения 121-го постановления, они касаются работы общепита. Подробнее о том, что запрещено, а что разрешено в Петербурге во время новогодних каникул, читайте в материале «Фонтанки».