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Беглов закрыл петербургские детские лагеря на время зимних каникул

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в главное противоэпидемическое постановление № 121, запретив услуги городских стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления до 31 января. 25 лагерей в Ленобласти будут работать.

Как сообщает Смольный 25 декабря, изменения подготовлены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора о нецелесообразности организации детского отдыха в стационарных учреждениях Санкт-Петербурга. «В период зимних каникул порядка 6000 детей смогут отдохнуть более чем в 25 детских оздоровительных лагерях в Ленинградской области», — говорится в сообщении.

С 25 декабря в Петербурге вступили в силу новые отложенные ограничения 121-го постановления, они касаются работы общепита. Подробнее о том, что запрещено, а что разрешено в Петербурге во время новогодних каникул, читайте в материале «Фонтанки».

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