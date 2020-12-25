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Мишустин не услышит в Петербурге неудобных вопросов. Перенесенный ковид не стал иммунитетом

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Петербург пройдет без прессы. Журналистов, которых пригласили на завод «Биокад», уведомили, что они не смогут даже присутствовать на экскурсии премьера по площадке.

«Ограничение в связи с ковидом три человека», — сообщил пресс-секретарь премьера 25 декабря. При этом журналистов пускали на завод лишь с условием отрицательного ПЦР-теста, сданного не более чем за сутки. На вопрос о том, зачем это было нужно, если к тому же Михаил Мишустин переболел коронавирусом еще в мае, пресс-секретарь ответил «чтобы посмотреть трансляцию торжественного открытия в пресс-центре».

Михаил Мишустин также встретится с Александром Бегловым. Губернатор Петербурга по итогам встречи к журналистам тоже не выйдет.

Ранее сообщалось, что в Петербург уже привезли 5500 доз вакцины «Спутник V», а до конца года ожидается поставка в объеме 100 тысяч доз. Ранее Россия отправила 300 тысяч доз в Аргентину.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Skazochny
Скоро он будет на вопросы отвечать в сыром подвале.
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