Мишустин не услышит в Петербурге неудобных вопросов. Перенесенный ковид не стал иммунитетом

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Петербург пройдет без прессы. Журналистов, которых пригласили на завод «Биокад», уведомили, что они не смогут даже присутствовать на экскурсии премьера по площадке.



«Ограничение в связи с ковидом три человека», — сообщил пресс-секретарь премьера 25 декабря. При этом журналистов пускали на завод лишь с условием отрицательного ПЦР-теста, сданного не более чем за сутки. На вопрос о том, зачем это было нужно, если к тому же Михаил Мишустин переболел коронавирусом еще в мае, пресс-секретарь ответил «чтобы посмотреть трансляцию торжественного открытия в пресс-центре».