Оливье по рецепту Набиуллиной подорожал за год на 6,8%. Объясняем, в чем ее ошибка: надо было класть больше колбасы

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина посчитала, что продукты для салата оливье за 2020 год выросли в цене на 6,8%. Продуктовая инфляция не слушается главного финансиста страны.

В эфире телеканала RTVI Эльвира Набиуллина вместе с ведущим Сергеем Шнуровым приготовила салат и заодно рассказала, как дорожали товары в течение года. Она подсчитала, что стоимость двух килограммов оливье сейчас составляет 348 рублей. Это на 6,8% больше, чем годом ранее. Тогда как целевой уровень инфляции, заложенный в прогнозах Центробанка на этот год и обозначенный на сайте ведомства, — 4%.



Резкий рост цен на некоторые продукты по итогам ноября был зафиксирован Росстатом на прошлой неделе и стал триггером цепочки резких решений и указаний, старт которой дал Владимир Путин. В итоге ряд сетевых компаний приняли на себя повышенные социальные обязательства по заморозке цен на ряд товаров, в первую очередь на растительное масло и сахар. Большинству остальных продуктов, похоже, разрешили беспрепятственно дорожать.

«Фонтанка» проводила собственные подсчеты «индекса оливье». В отличие от подхода Эльвиры Набиуллиной, редакция считала цены не по всей стране, а только в Петербурге. В результате рост индекса за год составит 3,97%, хотя конечная цена килограмма нашего салата оказывается заметно выше, чем у главы Центробанка: 196 рублей 84 копейки против 174.

Разница объясняется отличиями в рецепте. Так, в отличие от «Фонтанки», Эльвира Набиуллина положила в свой салат заметно меньше колбасы (150 граммов вместо 250 из расчета на 1 кг салата), огурцы добавляла маринованные, а не свежие (причем вдвое больше по объему), и картофеля у нее в салате оказалось чуть больше, чем в нашем оливье.

