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Премьер-министр Мишустин в Петербурге. Он посмотрит, как производят вакцину от коронавируса

Премьер-министр России находится с рабочей поездкой в Петербурге. Он посмотрит на производство вакцины от коронавируса, а затем встретится с губернатором Александром Бегловым.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 25 декабря Михаил Мишустин прибыл на завод «Активный компонент». Он расположен в Пушкине, в 2020 году здесь была запущена первая очередь производства фармацевтической субстанции (используется для выпуска 41 наименования лекарственных препаратов, в том числе онкологических). Также на площадке будут производиться компоненты лекарств для лечения коронавируса.

Мишустин планирует посетить и завод «Биокад» в Стрельне, где осмотрит линию по выпуску препарата «Левилимаб», который используется для лечения цитокинового шторма —

осложнения при коронавирусной инфекции. Посмотрит Мишустин и на само производство вакцины «Спутник V».

После этого у Михаила Мишустина запланирована встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Cashmare
ну ведь сказали же: "Не надо в этом году к нам приезжать" (ц) Елин.
Алексей Иванов
А зачем смотреть на эти производства? о_0
hedgehog_
мож они там где-нибудь в гатчине и останутся?
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