Премьер-министр Мишустин в Петербурге. Он посмотрит, как производят вакцину от коронавируса

Премьер-министр России находится с рабочей поездкой в Петербурге. Он посмотрит на производство вакцины от коронавируса, а затем встретится с губернатором Александром Бегловым.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 25 декабря Михаил Мишустин прибыл на завод «Активный компонент». Он расположен в Пушкине, в 2020 году здесь была запущена первая очередь производства фармацевтической субстанции (используется для выпуска 41 наименования лекарственных препаратов, в том числе онкологических). Также на площадке будут производиться компоненты лекарств для лечения коронавируса.

