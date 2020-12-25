Белорусскую фирму оставили без лизингового кроссовера в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 декабря в полицию обратился 47-летний генеральный директор белорусской коммерческой фирмы, проживающий в Петербурге. Мужчина сообщил, что от дома 15 по Загребскому бульвару похитили автомобиль Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска, принадлежащий его компании на правах лизинга. Кроссовер с белорусскими номерами пропал в период с 17:45 23 декабря до 22:00 24 декабря.

Ущерб составил 3 миллиона рублей. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За те же сутки во Фрунзенском районе от хозяина уехал еще один кроссовер «Хёндэ» с неместными номерами. 42-летний мастер-замерщик сообщил в полицию о пропаже своего Hyundai Tucson 2019 года с номерами Чукотского автономного округа. Ущерб заявитель оценил в 1,5 миллиона рублей. Автомобиль похитили с 19:30 23 декабря до 6 утра 24 декабря от дома 118/1 по Бухарестской улице. Полиция выяснила, что маячок охранной системы, установленной на машине, отключился в 22:40 еще на месте парковки.

В Калининском районе полицейские тоже расследуют угон нового Hyundai Santa Fe. С заявлением обратился 37-летний исполнительный директор одной из коммерческих фирм. Он рассказал, что его белый кроссовер 2020 года пропал между 17 часами 22 декабря и 9 утра 24 декабря от дома 4/2 по Богословской улице. Ущерб он оценил в 2,65 миллиона рублей.

По двум последним случаям полиция возбудила уголовные дела о кражах в особо крупном размере.