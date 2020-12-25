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«Это бесценно». Попова заявила, что в Роспотребнадзоре знают, как победить коронавирус

Российские специалисты располагают знаниями о том, как справиться с пандемией коронавируса. Об этом 25 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

«Сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что… мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться», — заявила Попова. По её словам, эти «большие знания» есть, они бесценны и внушают оптимизм.

Глава Роспотребнадзора отметила, что к успешной стратегии борьбы подошли не без потерь и ценой огромного труда, однако ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Британский штамм COVID-19, как повторила Попова, российской вакцине не страшен. Накануне об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи, разработавшего и производящего препарат.

24 декабря в российской статистистике новый рекорд по приросту заразившихся. В пятницу, 25 декабря, цифры несколько скромнее, но новых случаев снова более 29 тысяч за сутки.

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Комментарии (7)

Cashmare
хоспидя, да отправьте ее к наркологу кто-нибудь уже
kuk-vasyusha
Это бесценно врать бесконечно!
mr029
Ах, какая загадашная женщина! Мечта поэта
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