«Это бесценно». Попова заявила, что в Роспотребнадзоре знают, как победить коронавирус

Российские специалисты располагают знаниями о том, как справиться с пандемией коронавируса. Об этом 25 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».



«Сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что… мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться», — заявила Попова. По её словам, эти «большие знания» есть, они бесценны и внушают оптимизм.



Глава Роспотребнадзора отметила, что к успешной стратегии борьбы подошли не без потерь и ценой огромного труда, однако ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Британский штамм COVID-19, как повторила Попова, российской вакцине не страшен. Накануне об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи, разработавшего и производящего препарат.

