Петербурженка потребовала 1,5 млн рублей от РЖД из-за падения на Московском вокзале. Суд взглянул на записи с камер и отказал

Историю травмирования пассажирки поезда на железнодорожной платформе петербургского вокзала приводит объединённая пресс-служба судов 25 декабря.
Петербурженка Ольга Сарыева обратилась с иском к Российским железным дорогам (РЖД) после падения на платформе Московского вокзала. По её словам, на пути к своему вагону она споткнулась о трещину в асфальте и упала, в результате чего получила травму.
Причинённый вред женщина оценила в 1,5 миллиона рублей, а также потребовала компенсировать расходы на лечение, юриста, нотариальное оформление доверенности и почту на сумму около 125 тысяч рублей.
Во время судебного заседания ответчик не оспаривал факт травмирования, но заявил, что это стало результатом её собственной неосторожности.
Суд пришёл к выводу, что объективных данных, подтверждающих то, что петербурженка получила повреждения из-за трещины в асфальте, — нет, так как на записи с камер наблюдения видно, как она упала, подвернув ногу на ровной платформе. Проверка также показала, что этот участок находился в исправном техническом состоянии и не подвергался ремонту. В удовлетворении требований ей отказали.