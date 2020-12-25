Петербурженка потребовала 1,5 млн рублей от РЖД из-за падения на Московском вокзале. Суд взглянул на записи с камер и отказал

Историю травмирования пассажирки поезда на железнодорожной платформе петербургского вокзала приводит объединённая пресс-служба судов 25 декабря.



Петербурженка Ольга Сарыева обратилась с иском к Российским железным дорогам (РЖД) после падения на платформе Московского вокзала. По её словам, на пути к своему вагону она споткнулась о трещину в асфальте и упала, в результате чего получила травму.



Причинённый вред женщина оценила в 1,5 миллиона рублей, а также потребовала компенсировать расходы на лечение, юриста, нотариальное оформление доверенности и почту на сумму около 125 тысяч рублей.

