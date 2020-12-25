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Петербурженка потребовала 1,5 млн рублей от РЖД из-за падения на Московском вокзале. Суд взглянул на записи с камер и отказал

Историю травмирования пассажирки поезда на железнодорожной платформе петербургского вокзала приводит объединённая пресс-служба судов 25 декабря.

Петербурженка Ольга Сарыева обратилась с иском к Российским железным дорогам (РЖД) после падения на платформе Московского вокзала. По её словам, на пути к своему вагону она споткнулась о трещину в асфальте и упала, в результате чего получила травму.

Причинённый вред женщина оценила в 1,5 миллиона рублей, а также потребовала компенсировать расходы на лечение, юриста, нотариальное оформление доверенности и почту на сумму около 125 тысяч рублей.

Во время судебного заседания ответчик не оспаривал факт травмирования, но заявил, что это стало результатом её собственной неосторожности.

Суд пришёл к выводу, что объективных данных, подтверждающих то, что петербурженка получила повреждения из-за трещины в асфальте, — нет, так как на записи с камер наблюдения видно, как она упала, подвернув ногу на ровной платформе. Проверка также показала, что этот участок находился в исправном техническом состоянии и не подвергался ремонту. В удовлетворении требований ей отказали.

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Комментарии (4)

K_Lutsky
ну и аппетиты у мадам. Жадность губительна бывает. )
KOHTPASPB
попытка - не пытка:)
SERGEY111
Раскатала мамзель губищу - меньше ворон нужно считать когда на посадку идешь . Компенсацию за погибших в ДТП столько виновнику не присуждают , а тут за синяк на ляхе полтора ляма хотела отмацать .
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