В Кремле пообещали не сокращать новогодние праздники из-за выходного 31 декабря. Пока

Убирать один из январских праздничных дней в качестве компенсации за выходной 31 декабря пока не будут. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



«В этом году таких планов точно нет. Их и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет», — уточнил Песков.

