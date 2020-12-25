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В Кремле пообещали не сокращать новогодние праздники из-за выходного 31 декабря. Пока

Убирать один из январских праздничных дней в качестве компенсации за выходной 31 декабря пока не будут. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В этом году таких планов точно нет. Их и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет», — уточнил Песков.

Напомним, идею сделать 31 декабря общероссийским выходным на днях поддержал президент России Владимир Путин. В Петербурге в этот день уже разрешили не работать.

Тема выходного 31 декабря поднималась не раз. Так, в прошлом году президент Владимир Путин заявил, что «выходной 31 декабря — это логично». При этом он отметил, что такое решение нужно принимать «без спешки». Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также выступила за то, чтобы сделать «полурабочее» 31 декабря праздничным днем. В этом году тема обсуждалась в Совфеде. В 2020-м последний день года станет нерабочим в целом ряде регионов, включая Карелию, Вологодскую и Архангельскую области, а также Ленобласть.

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Комментарии (1)

hedgehog_
предлагаю сделать рабочим 2 (второе) января.
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