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Армия будет отдыхать два дня перед Новым годом. Шойгу объяснил это «работой на пределе возможностей»

Министр обороны Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для Вооруженных сил РФ. Об этом он объявил 25 декабря на итоговом тематическом селекторном совещании.

«Уходящий год был трудным, не раз ставил нас перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость. Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. В связи с этим мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января, — заявил Шойгу в своем вступительном слове. — Прошу оформить это решение установленным порядком. При этом требую обеспечения необходимого уровня боевой готовности и поддержания правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

Напомним, идею сделать 31 декабря общероссийским выходным на днях поддержал президент России Владимир Путин. В Петербурге в этот день уже разрешили не работать.

Тема выходного 31 декабря поднималась не раз. Так, в прошлом году президент Владимир Путин заявил, что «выходной 31 декабря — это логично». При этом он отметил, что такое решение нужно принимать «без спешки». Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также выступила за то, чтобы сделать «полурабочее» 31 декабря праздничным днем. В этом году тема обсуждалась в Совфеде. В 2020-м последний день года станет нерабочим в целом ряде регионов, включая Карелию, Вологодскую и Архангельскую области, а также Ленобласть.

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Комментарии (9)

USSR_forever
т.е. у врагов будет 2 дня для нападения? Как говорила жена Бунша: "оригинальный вы человек".... =))))
Valera SPb
Судя по комментариям, на фонтанке тусуется очень гнилой народец ... Уже и на армию наезжают!
rastaman
Дачи генералам солдатики строили?
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