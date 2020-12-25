Армия будет отдыхать два дня перед Новым годом. Шойгу объяснил это «работой на пределе возможностей»

Министр обороны Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для Вооруженных сил РФ. Об этом он объявил 25 декабря на итоговом тематическом селекторном совещании.



«Уходящий год был трудным, не раз ставил нас перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость. Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. В связи с этим мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января, — заявил Шойгу в своем вступительном слове. — Прошу оформить это решение установленным порядком. При этом требую обеспечения необходимого уровня боевой готовности и поддержания правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

