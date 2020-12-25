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Неизвестный под камерами увел Ford Explorer у инструктора по транспортной безопасности прямо в центре Петербурга

Сотрудник железнодорожной компании остался без кроссовера почти за 3 миллиона рублей прямо в центре Петербурга. Много времени на то, чтобы увести припаркованный автомобиль из-под камеры, угонщику не понадобилось.

Как стало известно «Фонтанке», утром 24 декабря в полицию Адмиралтейского района обратился 49-летний петербуржец, работающий инструктором поездных бригад по транспортной безопасности в «дочке» РЖД. Мужчина сообщил, что между девятью часами вечера 22 декабря и одиннадцатью утра 24 декабря от дома 18/20 по Малой Морской улице кто-то похитил его черный Ford Explorer 2018 года. Ущерб он оценил в 2,9 миллиона рублей.

Полицейские отсмотрели записи с камер. Выяснилось, что в 22:30 23 декабря в припаркованный «Форд» сел неизвестный мужчина без особых примет, после чего машина уехала с места парковки. По факту угона возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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Комментарии (2)

261217951
В бумажке могут что угодно написать. Хоть дворник, хоть безработный.
Вышибатя
Хорошо живёт инструктор, автомобиль за такие деньги не многие могут себе позволить.
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