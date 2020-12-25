Неизвестный под камерами увел Ford Explorer у инструктора по транспортной безопасности прямо в центре Петербурга

Сотрудник железнодорожной компании остался без кроссовера почти за 3 миллиона рублей прямо в центре Петербурга. Много времени на то, чтобы увести припаркованный автомобиль из-под камеры, угонщику не понадобилось.



Как стало известно «Фонтанке», утром 24 декабря в полицию Адмиралтейского района обратился 49-летний петербуржец, работающий инструктором поездных бригад по транспортной безопасности в «дочке» РЖД. Мужчина сообщил, что между девятью часами вечера 22 декабря и одиннадцатью утра 24 декабря от дома 18/20 по Малой Морской улице кто-то похитил его черный Ford Explorer 2018 года. Ущерб он оценил в 2,9 миллиона рублей.