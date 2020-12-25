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Охранника детской железной дороги ищут в Петербурге после заявления о насилии над первоклассником

Неработающая петербурженка принесла заявление в полицию Калининского района о сексуальном насилии, которому якобы подвергся её сын-первоклассник.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, 39-летняя женщина накануне около семи вечера рассказала в полиции, что в течение полутора последних месяцев мужчина, который вроде как работает охранником на детской железной дороге в Приморском районе, зазывал в свой строительный вагончик на Озерковском проспекте семилетнего мальчика.

Там ребенок якобы подвергся сексуальному насилию.

Сейчас полиция ищет мужчину, чтобы опросить на предмет выдвинутых обвинений.

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