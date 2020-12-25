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Петербуржца оштрафовали за пять минут музыкального экстремизма во «ВКонтакте»

Пять минут музыкального экстремизма в социальной сети обошлись горожанину в тысячу рублей. Об этом 25 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Московский районный суд привлёк к административной ответственности 22-летнего жителя Варшавской улицы. Как удалось установить, в середине этой недели он разместил во «ВКонтакте» две музыкальные композиции общей продолжительностью около пяти минут, которые ранее были признаны экстремистскими материалами Вологодским и Благовещенским горсудами, после чего внесены в соответствующий список Минюста РФ.

Запрещённые песни были опубликованы на его анонимной странице, их мог прослушать любой пользователь соцсети.

За массовое распространение экстремистского материала молодого петербуржца оштрафовали на тысячу рублей.

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Комментарии (2)

Дмитрий Кондрашов
"Ты гори, гори-гори, жидяра - йо-хо-хо!
Ты гори, гори-гори, жидяра - йо-хо-хо!
Ты гори, гори-гори, жидяра - йо-хо-хо!
Ты гори, гори-гори еврей!!!"
rastaman
Не пользуйтесь вконтакте. Это сливной бачок ментов.
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