Петербуржца оштрафовали за пять минут музыкального экстремизма во «ВКонтакте»

Пять минут музыкального экстремизма в социальной сети обошлись горожанину в тысячу рублей. Об этом 25 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Московский районный суд привлёк к административной ответственности 22-летнего жителя Варшавской улицы. Как удалось установить, в середине этой недели он разместил во «ВКонтакте» две музыкальные композиции общей продолжительностью около пяти минут, которые ранее были признаны экстремистскими материалами Вологодским и Благовещенским горсудами, после чего внесены в соответствующий список Минюста РФ.
Запрещённые песни были опубликованы на его анонимной странице, их мог прослушать любой пользователь соцсети.
За массовое распространение экстремистского материала молодого петербуржца оштрафовали на тысячу рублей.