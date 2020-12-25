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Не справился с силой тока. Мужчина погиб, пытаясь украсть кабель в заброшенном здании в Петербурге

Эксперты устанавливают точную причину смерти мужчины, тело которого нашли в заброшенном здании на Московском шоссе.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне около четырех дня в полицию Московского района поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на юге Петербурга во время обхода служба безопасности предприятия, отвечающего за объект, нашла мертвого мужчину на вид лет 40. Внешних следов насильственной смерти на теле не нашли.

Однако вызванные на место специалисты предположили, что мужчина умер от удара током, когда пытался снять с одной из стен часть кабеля.

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Комментарии (1)

261887361
Воровать нельзя.ect.

Но какая гнида оставила под напряжением проводку?
т.е. в помещении установили капканы, растяжки (гранаты) и проч. пожаро-опасные устройства.
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