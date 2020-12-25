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Неизвестный за две минуты лишил бизнесмена Porsche Macan на площади Конституции

Предпринимателя из Петербурга оставили без кроссовера «Порше» вечером 23 декабря. Неизвестному угонщику понадобилось всего две минуты, чтобы завести машину и уехать.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Московского района Петербурга утром 24 декабря обратился 33-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что в период с 21:00 23 декабря до 9:30 24 декабря от дома 1/2 по площади Конституции пропал его серый Porsche Macan S 2015 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,3 миллиона рублей.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что в 22:51 23 декабря в машину сел неизвестный мужчина без особых примет, а в 22:53 машина уехала с места парковки. Дополнительными средствами спутниковой сигнализации автомобиль оборудован не был.

Решается вопрос о возбуждении по факту угона уголовного дела.

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