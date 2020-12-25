Неизвестный за две минуты лишил бизнесмена Porsche Macan на площади Конституции

Предпринимателя из Петербурга оставили без кроссовера «Порше» вечером 23 декабря. Неизвестному угонщику понадобилось всего две минуты, чтобы завести машину и уехать.



Как стало известно «Фонтанке», в полицию Московского района Петербурга утром 24 декабря обратился 33-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что в период с 21:00 23 декабря до 9:30 24 декабря от дома 1/2 по площади Конституции пропал его серый Porsche Macan S 2015 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,3 миллиона рублей.