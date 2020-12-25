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Под Петербургом в неизвестном направлении укатил «Пежо» работницы таможенного управления по СЗФО

Сотрудница одной из структур Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) заявила об угоне чёрного «Пежо 107». Принадлежащий ей автомобиль укатил с территории, прилегающей к торговому центру.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая представилась работницей СЗТУ.

В заявлении она указала, что в минувшую среду припарковала автомобиль на неохраняемой парковке «Мега Парнас». Однако, когда вернулась туда, чтобы забрать машину, её уже не было. Полицейскими проводится проверка.

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