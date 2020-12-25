Петербургский пенсионер сделал мошенников миллионерами. Телефонная атака продолжалась две недели

Телефонные мошенники вынудили пожилого жителя Адмиралтейского района Петербурга перевести все свои накопления на нужный им счёт. Его донимали две недели.



Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, в середине этой недели в полицию обратился 70-летний пенсионер, проживающий на Московском проспекте. По его словам, с 1 по 15 декабря на принадлежащий ему телефон неоднократно поступали звонки с различных номеров.



Звонившие представлялись сотрудниками Центрального банка России и убеждали перевести все его деньги на «безопасный» счёт. После длительных уговоров он сделал то, что они просили, отправив им 5,9 миллиона рублей.

