FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -5
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Петербургский пенсионер сделал мошенников миллионерами. Телефонная атака продолжалась две недели

Телефонные мошенники вынудили пожилого жителя Адмиралтейского района Петербурга перевести все свои накопления на нужный им счёт. Его донимали две недели.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, в середине этой недели в полицию обратился 70-летний пенсионер, проживающий на Московском проспекте. По его словам, с 1 по 15 декабря на принадлежащий ему телефон неоднократно поступали звонки с различных номеров.

Звонившие представлялись сотрудниками Центрального банка России и убеждали перевести все его деньги на «безопасный» счёт. После длительных уговоров он сделал то, что они просили, отправив им 5,9 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

sakorol
Перевел телефоны родственников в режим принимать звонки только из телефонной книги
Мужской Взгляд
Государство обязано начать нормальное расследование дел о телефонном мошенничестве, поскольку это явление уже принимает угрожающий характер.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний