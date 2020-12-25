Выпивший сотрудник автосервиса устроил тест-драйв оставленному на ремонт джипу. Его задержали в Красном Селе

Полицейские задержали сотрудника автосервиса, который устроил тест-драйв оставленному на ремонт джипу. Ключи от машины он взял без спроса, а непродолжительное автопутешествие решил совместить с употреблением горячительных напитков.
Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне около трёх ночи сотрудники полиции остановили для проверки черный «Джип Гранд Чероки», который двигался по Кингисеппскому шоссе. Сидевший за рулём мужчина не смог предъявить документы на машину. Кроме того, всё указывало на то, что отправиться в поездку он решил после значительного количества алкоголя.
Проверка показала, что задержанный автомобилист — 37-летний неофициально работающий сотрудник автосервиса, а автомобиль принадлежит одной из петербургских компаний.
По предварительной информации, он без спроса взял ключи от ремонтируемой машины, которые были оставлены клиентом, и отправился в путь.
Петербуржец уже имел проблемы с законом: в прошлом году был дважды судим за кражи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. «Джип Гранд Чероки» передан владельцу под сохранную расписку.