Выпивший сотрудник автосервиса устроил тест-драйв оставленному на ремонт джипу. Его задержали в Красном Селе

Полицейские задержали сотрудника автосервиса, который устроил тест-драйв оставленному на ремонт джипу. Ключи от машины он взял без спроса, а непродолжительное автопутешествие решил совместить с употреблением горячительных напитков.



Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне около трёх ночи сотрудники полиции остановили для проверки черный «Джип Гранд Чероки», который двигался по Кингисеппскому шоссе. Сидевший за рулём мужчина не смог предъявить документы на машину. Кроме того, всё указывало на то, что отправиться в поездку он решил после значительного количества алкоголя.

