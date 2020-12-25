Роспотребнадзор заявил о троекратном снижении количества простуженных из-за мер борьбы с ковидом

Количество заболевших острыми респираторными заболеваниями в России снизилось втрое. Причиной тому стали меры борьбы с коронавирусом.

Об этом 25 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала корь, дифтерию, коклюш и острые респираторные инфекции. Их количество снизилось «практически в три раза». Лучше стало и с кишечными инфекциями (в два раза) — потому что все чаще стали мыть руки.

Попова также добавила, что Россия сохранила статус страны, свободной от полиомиелита и краснухи.