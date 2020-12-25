FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -5
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Роспотребнадзор заявил о троекратном снижении количества простуженных из-за мер борьбы с ковидом

Количество заболевших острыми респираторными заболеваниями в России снизилось втрое. Причиной тому стали меры борьбы с коронавирусом.

Об этом 25 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала корь, дифтерию, коклюш и острые респираторные инфекции. Их количество снизилось «практически в три раза». Лучше стало и с кишечными инфекциями (в два раза) — потому что все чаще стали мыть руки.

Попова также добавила, что Россия сохранила статус страны, свободной от полиомиелита и краснухи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Cashmare
если бы про ковид никто не знал, то человек простудился, переболел соплями, и доволен. сейчас, при малейших симптомах вызывают врача, потом либо добиваются бесплатных тестов, либо идут сдавать за деньги, обнаруживается ковид, и человек уже вне списка простуженных. но понять такое поповой сложнааа
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний