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Гинцбург: Привитые от коронавируса могут быть донорами плазмы

Глава центра Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил, что после прививки защищенный от коронавирусной инфекции человек может стать донором плазмы. Для этого надо проверить уровень антител.

Главу центра Александра Гинцбурга 25 декабря цитирует ТАСС. «Конечно, привитые люди могут быть донорами, но предварительно надо проверить количество антител, потому что, как мы с вами знаем, они падают со временем», — сообщил директор.

Плазму переболевших коронавирусом используют для лечения зараженных. Некоторые испытания показывают, что такой способ не оказывает влияния на продолжительность и тяжесть болезни.

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