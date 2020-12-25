В России планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком для женщин, которые служат в силовых структурах

Женщинам-военнослужащим, а также женщинам в силовых структурах планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком. Об этом 25 декабря сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
«Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13504 рублей возрастёт до 27984,66 рублей», — цитируют Шевцову РИА Новости.
Замминистра подчеркнула, что данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.
«То есть Минобороны России выступило в данном случае автором инициативы значительно более широкого, чем ведомственный, масштаба», — добавила она.