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В России планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком для женщин, которые служат в силовых структурах

Женщинам-военнослужащим, а также женщинам в силовых структурах планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком. Об этом 25 декабря сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13504 рублей возрастёт до 27984,66 рублей», — цитируют Шевцову РИА Новости.

Замминистра подчеркнула, что данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.

«То есть Минобороны России выступило в данном случае автором инициативы значительно более широкого, чем ведомственный, масштаба», — добавила она.

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