«Газпром» согласовал с Белоруссией новую формулу цены на газ, но какую — не говорит

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в четверг, 24 декабря подписал с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем протокол, описывающий порядок формирования цен при поставке природного газа в 2021 году. Однако обнародовать конкретную цифру стороны отказались, ограничившись лишь намеками на то, что все остается по-прежнему.

Интригой перед этими переговорами было то, в какую сторону качнется цена относительно уровня 2020 года — 127 долларов за тысячу кубических метров. Поскольку в течении года цены на энергоносители, в том числе, газ, падали, белорусская сторона настаивала на скидке.

О том, что Россия готова идти навстречу команде Александра Лукашенко указывали недавние уступки, в частности, кредит на 1 млрд долларов. Сообщение о нем пришло на фоне рассуждений главы Белоруссии о том, что в этом году он не собирается возвращать уже существующий долг примерно на такую же сумму. Если внимательно перечитать текст распоряжения правительства РФ о заключении соответствующего соглашения, оказывается, что этот кредит как раз и выдается на покрытие предыдущих долгов. Еще одним признаком того, что Александр Лукашенко намерен выжать из стремительно теплеющих отношений с Кремлем по максимуму, стало его заявление о намерении повысить сразу на четверть тарифы на транзит российской нефти. Объяснение: потому что в 2020 году нефти Россия экспортировала мало, и Белоруссия недополучила того, на что рассчитывала. Чем кончатся переговоры по нефтяному транзиту, пока неясно. Как неясно и то, по какой же цене Россия с Нового года будет продавать Минску газ. Никаких чисел в пресс-релизе «Газпрома» не содержится, комментариев российских чиновников пока не последовало. С противоположной же стороны с заявлением выступил белорусский Минэнерго, загадочно сообщивший лишь, что цена будет примерно такой же, как в этом г оду, но значительно ниже, чем согласованная еще в 2011 году формула расчета.