«Газпром» согласовал с Белоруссией новую формулу цены на газ, но какую — не говорит

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в четверг, 24 декабря подписал с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем протокол, описывающий порядок формирования цен при поставке природного газа в 2021 году. Однако обнародовать конкретную цифру стороны отказались, ограничившись лишь намеками на то, что все остается по-прежнему.
Интригой перед этими переговорами было то, в какую сторону качнется цена относительно уровня 2020 года — 127 долларов за тысячу кубических метров. Поскольку в течении года цены на энергоносители, в том числе, газ, падали, белорусская сторона настаивала на скидке.
О том, что Россия готова идти навстречу команде Александра Лукашенко указывали недавние уступки, в частности, кредит на 1 млрд долларов. Сообщение о нем пришло на фоне рассуждений главы Белоруссии о том, что в этом году он не собирается возвращать уже существующий долг примерно на такую же сумму. Если внимательно перечитать текст распоряжения правительства РФ о заключении соответствующего соглашения, оказывается, что этот кредит как раз и выдается на покрытие предыдущих долгов.
Еще одним признаком того, что Александр Лукашенко намерен выжать из стремительно теплеющих отношений с Кремлем по максимуму, стало его заявление о намерении повысить сразу на четверть тарифы на транзит российской нефти. Объяснение: потому что в 2020 году нефти Россия экспортировала мало, и Белоруссия недополучила того, на что рассчитывала.
Чем кончатся переговоры по нефтяному транзиту, пока неясно. Как неясно и то, по какой же цене Россия с Нового года будет продавать Минску газ. Никаких чисел в пресс-релизе «Газпрома» не содержится, комментариев российских чиновников пока не последовало. С противоположной же стороны с заявлением выступил белорусский Минэнерго, загадочно сообщивший лишь, что цена будет примерно такой же, как в этом г оду, но значительно ниже, чем согласованная еще в 2011 году формула расчета.
Тогда, в период очередного похолодания отношений между Москвой и Минском, цена на газ для братской Белоруссии должна была быть привязана к спотовым ценам в Европе за вычетом разницы в стоимости транспортировки и экспортной пошлины на газ. То есть, «Газпром» должен зарабатывать в Белоруссии столько же, сколько в Европе, без действовавших до того времени снижающих коэффициентов.
Стоит отметить, что если еще летом стоимость газа в Европе падала ниже 100 долларов за тыс.м3, то сейчас она резко выросла и достигла 24 декабря 220 долларов за тыс.м3 (на голландском хабе TTF). То есть, стоит признать, что скидка для Белоруссии, если цена этого года действительно сохраняется на следующий год, будет весьма ощутимой.